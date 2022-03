Coda Le Grand Bleu, 5 mai 2022, Lille.

Coda

du jeudi 5 mai au vendredi 6 mai à Le Grand Bleu

Spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #7 ————————————————————– **Concert augmenté – 1h – Dès 14 ans** Face au constat d’une catastrophe planétaire annoncée et de l’inertie des responsables de tous ordres, Camille Rocailleux porte sur scène, avec ce concert augmenté, les révoltes et les enjeux d’un monde contraint à changer. En amont, il interroge la jeunesse sur sa capacité à porter les (r)évolutions que n’ont pas su mener les générations précédentes. Autour d’un large panel d’instruments, la chanteuse Karoline Rose accompagne Camille Rocailleux et Mathieu Ben Hassen, deux musiciens talentueux, sur fond d’images vidéos afin de donner naissance à une symphonie moderne. À la voix, aux musiques et aux images recueillies auprès de la jeunesse se mêlent ponctuellement des intervenants convoqués sur écran. Après Nous et Muances (accueilli au Grand Bleu en 2019), ce concert, tel un cri, vient clore avec force le triptyque de la Cie E.V.E.R. _**Le rendez-vous des penseurs**_ À l’issue de la représentation du vendredi 6 mai à 20h30, venez réfléchir, discuter, questionner et refaire le monde, le temps d’un débat animé par l’équipe du Grand Bleu et par un expert, un sage.

De 5 à 13 euros

Un concert porte-voix des rages adolescentes face aux enjeux de société et à l’inaction de leurs aînés.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord



