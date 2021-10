Paris Kilomètre25 île de France, Paris Cod3 QR Records : The first label party Kilomètre25 Paris Catégories d’évènement: île de France

Cod3 QR Records : The first label party Kilomètre25, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 14h à 5h

payant

L’équipe de Cod3 QR records a été dévoilée ! Laurent Garnier et son complice SCAN X se cachaient derrière ce mystérieux alias depuis 4 années. On se prépare à fêter la révélation avec 28 heures de fête continue sur deux lieux : Kilomètre25 et Glazart ! 28 heures de fête avec Laurent Garnier, Scan X et de nombreux artistes sur deux lieux pour fêter la révélation du label Cod3 QR. Préparez-vous ! ~ 14h-05h au Kilomètre25 ~ 5h-18h à Glazart, pour la réouverture du club indoor www.cod3qr.com __________________________ – ̀ LAURENT GARNIER ANAIS LESZCYNSKA SCAN X ELECTRIC RESCUE SPEAKING MINDS VOLTAIRE KYODAI ROCCO RODAMAAL JOAQUIM PLOSSU ‘ – – PAOLA VOLTAIRE B2B LÖ PAGANI PAUL NAZCA SCAN X ELECTRIC RESCUE Event FB : facebook.com/events/559018412083544 Concerts -> Électronique Kilomètre25 12/A Rue Ella Fitzgerald, 75019 Paris Paris 75019

M5 Porte de Pantin ou Hoche M7 Porte de la Villette Velib Ella Fitzgerald RER E Gare de Pantin T3B Ella Fitzgerald ou Delphine Seyrig

Contact :Kilomètre25 0140365565 contact@kilometre25.fr https://www.kilometre25.fr/ https://www.facebook.com/Kilometre25

