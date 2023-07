Massage au bord de la piscine de Cocottes & Colibri Cocottes & Colibri Châtellerault, 25 juillet 2023, Châtellerault.

Massage au bord de la piscine de Cocottes & Colibri Mardi 25 juillet, 09h00 Cocottes & Colibri 65€ tout compris

Massage au bord de la piscine de Cocottes & Colibri

Venez profiter d’un “Instant douceur” en vous faisant masser par Lionel et détendez-vous dans la piscine de Cocottes & Colibri

DÉROULEMENT : Après avoir dégusté votre boisson de bienvenue, vous pourrez profiter de la piscine avant ou après votre créneau massage. Cette matinée est pour vous : de 9h00 à 12h30 vous serez enveloppé par le calme et la sérénité de l’espace piscine de Cocottes & Colibri où vous croiserez peut-être les 2 ou 3 autres chanceux venus comme vous se faire chouchouter

EN RÉSUMÉ : Réservez votre créneau massage, venez entre 9h00 et 12h30 et profitez de votre séance, de l’accès piscine et d’une boisson de bienvenue

CÔTÉ PRATIQUE :

Massage d’1h00 à l’abri des regards dans un espace cocooning spécialement décoré

Libre accès à la piscine naturellement chauffée à 30°C pour nager, vous détendre…

Coin détente propice au repos, à la lecture et pourquoi pas aux échanges, c’est vous qui décidez…

Cocottes & Colibri 23 Route de la Bonalière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 81 45 46 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cocottes-colibri.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T09:00:00+02:00 – 2023-07-25T12:30:00+02:00

2023-07-25T09:00:00+02:00 – 2023-07-25T12:30:00+02:00

massage massage au bord de la piscine

Cocottes & Colibri