Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Cocotte minute – Lucile Linard Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cocotte minute – Lucile Linard Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 30 décembre 2021, Nantes. 2021-12-30 Représentations du 22 au 31 décembre 2021 à 17h(sauf le 25 décembre)

Horaire : 17:00 17:45

Gratuit : non 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 22 au 31 décembre 2021 à 17h(sauf le 25 décembre) Un solo de conte clownesque. Au menu, des histoires appétissantes que le spectateur choisira. Enfin, c’est ce qu’il croit car avec cette clown rose, tout peut arriver… Public : à partir de 5 ansDurée : 45 min. Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes