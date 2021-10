Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Cocoroo, le jour se lève – Marie Normand et Simon Nwambeben Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cocoroo, le jour se lève – Marie Normand et Simon Nwambeben Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 24 décembre 2021, Nantes. 2021-12-24 Représentations du 22 au 31 décembre 2021 à 11h(sauf le 25 décembre)

Gratuit : non 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 22 au 31 décembre 2021 à 11h(sauf le 25 décembre) Un concert à deux voix, une guitare, des percussions – Jeune public. Se lever, c’est quitter les rêves pour entrer à nouveau dans le monde le temps d’une journée. Moment joyeux ou inquiétant, attendu ou redouté, se lever chaque matin quand on est enfant c’est grandir un peu plus. En chansons, en musiques, en mots, Marie Normand et Simon Nwambeben évoquent ce moment si singulier, qui n’est pas le même pour tous, du lever jusqu’à l’arrivée à l’école. A Bafia, petit village du Cameroun, le chant du coq donne le signal du début de la journée. A Boussières, petit village de l’est de la France, c’est la sonnerie du réveil qui annonce le moment du lever. Ici, on déjeune d’un bol de chocolat avec des tartines de confiture, là-bas d’une grande assiette de haricots. Textes et chant : Marie NormandMusiques, guitare, chant, percussions : Simon NwambebenMise en scène : Hervé Peyrard Public : 3 à 6 ansDurée : 45 min. Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

