COCORICO (reprise) Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, dimanche 24 mars 2024.

COCORICO (reprise) De Julien Hervé – Avec Christian Clavier, Marianne Denicourt, Didier Bourdon – Comédie – 1h31 24 et 25 mars Cinéma Le Dunois Beaugency 5€ printemps du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T16:01:00+01:00

Fin : 2024-03-25T20:30:00+01:00 – 2024-03-25T21:31:00+01:00

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original : des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus !

