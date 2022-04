Cocorico Électro Le Grand Jeu de Pâques Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Le Grand Jeu de Pâques Cocorico Electro ! Nos mascottes, Coco & Cocotte, vous donnent rendez-vous dans le parc du château de la Ferté-Saint-Aubin pour une chasse aux œufs géante ! Vous pourrez tenter de remporter des pass pour le Cocorico Electro et pleins d’autres surprises. Tout ça au rythme de Dj set et dans un cadre inédit pour nos Cocos & Cocottes ! Début de la chasse à 18h Rendez-vous dans le parc du château de la ferté, parking visiteurs du château Buvette et restauration sur place N’oublie pas ton panier en osier PS : Coco et Cocotte donneront un coup de patte aux participants qui seront déguisés !

Voir https://www.cocorico-electro.fr/3-jours-de-festival/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T17:30:00 2022-04-16T22:00:00

