Cocorico Angers, jeudi 20 juin 2024.

Cocorico Angers Maine-et-Loire

Un piano, trois panneaux, peu d’accessoires ; Cocorico est un spectacle sans paroles, tout en drôlerie et

délicatesse, qui fait la part belle au jeu corporel et à la musique, à l’invention du comédien et à l’imaginaire

des spectateurs de tous âges, les emportant dans un délire jubilatoire.

Doublement récompensé d’un Herald Angel au Fringe Festival d’Édimbourg (2009) et d’un Award au Montreux

Comedy Festival (2012) en tant que meilleur spectacle visuel, Cocorico a été joué plus de 450 fois dans le monde entier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 21:30:00

fin : 2024-06-20

Cloître Toussaint

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

