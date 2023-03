Pop en Pop’ART cocoon & nous Grainville-sur-Odon Catégories d’Évènement: Calvados

Grainville-sur-Odon

Pop en Pop'ART cocoon & nous, 22 mars 2023, Grainville-sur-Odon. Pop en Pop'ART Mercredi 22 mars, 10h30 cocoon & nous Déroulement de l'animation

1. Le POP ART expliqué aux petits en images

Le Pop Art, art populaire en français, est un art accessible à tous. Ce mouvement né dans les années 50 est un style de vie, une façon de voir le monde qui se veut être fun en mettant en avant les formes et les couleurs. 2. Découverte en lectures animées, ludiques et sensorielles

Pop mange de toutes les couleurs de Pierrick Bisinski à l’école des loisirs est le livre principale sur lequel l’activité artistique sera basée 3. Activité artistique : Pop en Pop-Art !

Personnalisation des fonds en couleurs (chaude, primaire et peps/fun)

Collage des éléments répétitifs 4. Activité libre des gribouill’ART !

cocoon & nous 13 rue du château d'eau 14210 GRAINVILLE SUR ODON Grainville-sur-Odon 14210 Calvados Normandie

