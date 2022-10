Cocoon Day Aix-en-Provence, 4 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Alors, pour conjuguer parentalité et sérénité au plus que parfait, Éveil&conseil a souhaité faire de ses « Cocoons Days » une parenthèse enchantée, entièrement dédiée au bien-être des parents. Profitez d’une pause détente consacrée au lâcher-prise autour de la relaxation, yoga ou massages. Des moments d’échange et de partage avec d’autres parents pour se détendre entre les mains d’expertes, avec bienveillance et empathie.



// Côté Baby //

Découvrez tous les conseils et bonnes gestuelles pour bien accompagner la physiologie et le bon équilibre psycho-corporel de votre enfant. Cela limitera ses tensions, et ses inconforts.

Nos ateliers réconforteront les parents sur la manière de faire donc bébé sera plus détendu ! Ils sont des alliés indiscutables pour stimuler, l’éveil, la motricité et le développement des bébés.

Une activité ludique et un moment de bien-être unique à partager sans modération pour chasser stress et tension !





Pour les familles avec des enfants entre 0-14 mois)



De 9h à 12h :

● Le sommeil de l’enfant : Que ce soit le cododo ou l’endormissement autonome, le sommeil de l’enfant amène beaucoup d’interrogations et de préoccupations ! Jeanne, psychologue, vous guidera au cours de cet atelier.

● Atelier motricité : avec Gaëlle, psychomotricienne, venez découvrir les gestuelles à avoir et les stimulations suffisamment dosées pour assurer à votre enfant un bon développement psychomoteur

● Éveil des sens avec Joana, institutrice : venez fabriquer vos hochets sensoriels avec des éléments de la nature afin d’éveiller les sens de bébé en douceur.

● Temps d’échanges et de partages avec nos professionnels de santé

● Mini Shooting photo professionnel avec la paire de cerises



De 14h à 17h

● Atelier massage : venez partager avec Gaëlle, psychomotricienne, un moment d’échanges et de complicité autour du massage, qui aura la vertu d’apaiser ces maux dentaires, de ventre …

● Décoration de la chambre d’enfant : avec Marie, décoratrice d’intérieur et Catherine ostéopathe. La décoration de la chambre d’enfant respectueuse de son développement n’aura plus de secret pour vous. On vous parle des do et don’t du matériel de puériculture.

● Éveil des sens avec Joana, institutrice : venez concevoir la bouteille sensorielle avec des éléments de la nature qui répondra à une sollicitation suffisamment dosée de ses sens

● Temps d’échanges et de partages avec nos professionnels de santé

● Mini Shooting photo professionnel avec la paire de cerises



Pour celles et ceux qui choisissent de passer la journée entière avec nous, vous profiterez, à l’heure du déjeuner d’un atelier couronne de fleurs avec @lesptitsbonheursdemani

Véritables rendez-vous réservés aux parents et aux enfants, les « Cocoons Days » sont des journées où familles et professionnels vont pouvoir échanger le temps d’ateliers dédiés à la parentalité, au bien être et au développement de l’enfant.

