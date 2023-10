Atelier olfactif Cocon des familles Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Atelier olfactif Cocon des familles Viroflay, 18 novembre 2023, Viroflay. Atelier olfactif Samedi 18 novembre, 14h00 Cocon des familles Gratuit sur inscription Cocon des familles 16, avenue des Combattants, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France 01 39 24 63 90 [{« type »: « phone », « value »: « 01u00a039u00a024u00a063u00a090 »}, {« type »: « email », « value »: « cocondesfamilles@ville-viroflay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Cocon des familles Adresse 16, avenue des Combattants, 78220 Viroflay Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Cocon des familles Viroflay latitude longitude 48.802511;2.172542

Cocon des familles Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/