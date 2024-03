COCOLOCO WITH MAUREEN WAREHOUSE Nantes, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars 2024, Maureen débarque sur notre nouveau concept : COCOLOCO Oubliez la grisaille nantaise, on accoste aux Caraïbes pour une soirée 100% Reggaeton, Shatta, Dancehall, Perreo…?? Pour fêter le lancement de COCOLOCO, le rendez-vous est fixé une veille de jour férié ! Alors pas d’excuse. Surtout que pour accompagner nos DJ résidents Camus & Mune, on invite la crème de la crème : Maureen. Shows & performances par SIMBIOSIS —Maureen :On ne la présente plus… Depuis la sortie de Tic en 2020, la carrière de Maureen, originaire de Martinique, a prit un tout autre tournant.Collaboratrice de Lala &ce et protégée de la star antillaise Kalash, elle est une figure de proue du shatta. Cette année, elle présente son premier EP intitulé Bad Queen , affirmant ainsi sa place dans l’industrie musicale avec son style unique et percutant. Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 23:55

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44