FETE DE CLOTURE Coco Velten Coco Velten Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

Reserve ton samedi 16 décembre de 18h à 06h pour la TOUTE DERNIERE ULTIME GIGA SOIREE de Coco Velten !!!!!!!!

Au programme

Des activités diverses et variées : Initiation GRS et Pole Danse, sauna, Journaliste radio Ambulant, battle de danse, soul train, ensemble n°3 en SiB,

Des pestacles, dj set et live : Loto Cogex, du Stand Up avec la Houle, cabaret DRAG, Geneviève Show, Karaoké, Concert live des cous cassés, Virage, Feros Live, Begue Fall, Ocolis, Lansky Namek, DJ Pola_soa et les jeunes du réseau Ramina, DJ Louise Themis, DJ Agab, DJ Ann Mysochka, DJ Moesha 13, DJ Mystique, DJ Shabbah Radio, DJ Sisyphe, DJ Ananas & Pola soa, Dj set POGO DANS UN BUNKER, DJ set Krikrise de foie, Dj set kss kss, DJ Pantin 7.0 avec V du Flonflon & Lacsap, Dj set Tilen Farmer et Didier Ridou

Salles aux ambiances loufoques : Salle aboiement, Salle Kit à fête, Salle GRS, Salle sieste, Salle Pétanque, Salle fan zone, La biennaze, Salle à tags, piscine à boule, film à Voix

Des expos : Drapeau de Lara, Expo vernissage chic peinture cocktail, mandala de Geneviève.

_____________________________________________________________

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille