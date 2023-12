JAM SESSION de Coco Velten Coco Velten Marseille, 8 décembre 2023 18:00, Marseille.

JAM SESSION de Coco Velten Vendredi 8 décembre, 19h00 Coco Velten Entrée libre

Oui vous ne rêvez pas, la JAM SESSION de Coco Velten, renait de ses cendres pour une dernière ULTIME soirée !!!

C’est ta last chance pour montrer au monde tes talents, timides ou affirmés, sur la scène de Coco Velten !

———————————————

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00