SCÉNOSMOSE ✦ FINISSAGE ✦ 25.11

SCÉNOSMOSE c’est un laboratoire d’expérimentation artistique autour de la pratique de la scénographie ! Invité par Coco Velten pour une carte blanche autour de la thématique « Habiter », le Collectif Galinettes image SCÉNOSMOSE : 4 artistes plasticiennes en résidence de création, des ateliers participatifs & créatifs ouverts gratuits & tous.tes, des expositions & performances, des invitations sonores, des temps de partage et de discussion, des rendez-vous culinaires…. +surpises !

SCÉNOSMOSE c’est bientôt la fin, alors on vous attend nombreux.ses à notre soirée de clôture ce samedi 25 novembre à Coco Velten ! L’occasion de se réunir une dernière fois et d’expérimenter une immersion totale dans SCÉNOSMOSE !

Au programme :

14h • 18h

✦ EXPOS : rendez-vous dans la salle des archives pour découvrir l’exposition évolutive des 4 artistes plasticiennes en résidence de création SCÉNOSMOSE : Thilda Craquelin, Chloé Erb, Charlotte Alves X Brontë Scott

✦ ATELIERS : dernier round d’ateliers participatifs et créatifs ouverts à tous.tes menés par l’artiste résidente Thilda Craquelin et les Galinettes

✦ PERFORMANCES : Léo Peralta et Clara Bubu seront présents pour nous dévoiler leur performance mêlant chant poésie et punk folklorique. Charlie Renel, invitée par Chloé Erb, proposera une performance sonore.

✦ FRESQUE : derniers coups de pinceaux sur la superbe fresque murale de Muz Mural Media

20h30 • 02h

✦ Heureuses d’accueillir Shefox pour un djset suivi d’une prog spéciale Ola Radio pour nous faire danser tous.tes ensemble dans la salle des archives au milieu des créations !

INFOS :

Samedi 25 novembre de 14h à 02h

Coco Velten, 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille

️ Gratuit et ouvert à tous.tes

_____________________________________________________________

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

