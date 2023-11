J.E.S.T. Festival 2023 (Jamais d’Eux Sans Toi) Coco Velten Marseille, 22 novembre 2023, Marseille.

J.E.S.T. Festival 2023 (Jamais d’Eux Sans Toi) Mercredi 22 novembre, 17h30 Coco Velten Entrée libre ( é é )

‘ ( ) à ô é ‘ ! ✨

ℙℝ ℝ :

❥

❍ 17h30 | “ é : ’ & é · · ”

Contenu : Les dispositifs d’accompagnement à l’émergence artistique dans les musiques : quelle visi- bilité, nécessité, valeur ou apport pour les artistes et pour les réseaux professionnels ? Ce rendez-vous est ouvert à toustes les personnes curieuses de connaître les différents dispositifs d’accompagnement mis en

œuvre et leur portée, à travers le regard des différent.e.s acteu.rice.s mobilisé.e.s du secteur.

Plus d’infos sur les intervernant.e.s invité.e.s sur lejest.fr

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/table-ronde

❥

❍ 19h30 | » É «

Chaque mercredi à la Cantine de Coco Velten, c’est l’occasion pour un.e voisin.e de quartier, une association, une structure ou un.e résident.e de la résidence sociale de Coco Velten de vous partager un bon repas : en échange, vous payez ce que vous voulez/ pouvez pour soutenir le projet des cuisinier.e.s. Une partie des bénéfices servira aussi à financer des projets avec les habitant.e.s de la résidence sociale.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/repas-solidaire

❥ | 20h30

❍

é

Musicien franco-britannique originaire du nord de la France, Oliver Foster est un artiste multi-instrumentiste basé à Marseille. Mêlant guitare électrique chorusée, à des nappes de synthés lourdement réverbérées, une voix brute crooneuse et chants backs choralesques, samples glitchés et dépitchés et des batteries midi proches de rythmiques blues/soul, sa pratique reste difficile à catégoriser se situant entre la chouine core, la variété française névrosée et le rock alternatif, le tout figé via un processus de production musical depuis sa chambre.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/oliver-foster

❍

’ é é , ’ .

Artiste musicien, animateur et producteur audiovisuel autodidacte de la région de Kabylie. Aussi bien inspiré par la programmation de la nouvelle technologie, il s’implique au montage d’un set/loop-station, qui englobe le musicien, le technicien et l’ingé-son,… qu’il appelle « Ce robot au service de l’art spontané », autour de machines accordées à son ordinateur, il s’amuse à arranger et composer de la musique en live, accompagné de sa basse et de ses vidéo audio-réactives/animations.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/adnane-benaouicha

• • • • • • • • • • • • • • • •

Coco Velten – RDC & Salle au 2ème étage

Entrée libre ( é é )

➱ Tout la programmation : https://www.lejest.fr/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ami-aide-aux-musiques-innovatrices/evenements/j-e-s-t-festival-2023-jamais-d-eux-sans-toi-coco-velten »}] [{« link »: « https://www.lejest.fr/artistes/table-ronde »}, {« link »: « https://www.lejest.fr/artistes/repas-solidaire »}, {« link »: « https://www.lejest.fr/artistes/oliver-foster »}, {« link »: « https://www.lejest.fr/artistes/adnane-benaouicha »}, {« link »: « https://www.lejest.fr/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T17:30:00+01:00 – 2023-11-22T23:00:00+01:00

2023-11-22T17:30:00+01:00 – 2023-11-22T23:00:00+01:00