Olkan & La Vipère Rouge / Marija Coco Velten Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

Olkan & La Vipère Rouge / Marija Vendredi 17 novembre, 20h00 Coco Velten Entrée libre

Live techno méditerranéenne instrumentale de Olkan & La Vipère Rouge et Dj Set de Marija à Coco Velten le 17 novembre

✺Marija✺

Affiliée au collectif Romanesque, Marija est une DJ émergente que l’on a déjà pu croiser à Nuits sonores en 2022. Fraîchement installée à Marseille, c’est dans les principaux clubs de Lyon qu’elle fait ses premiers pas. Un darbouka dans les mains à l’âge de 5 ans, cette grande amoureuse de la culture italienne a été bercée par des influences cosmopolites que l’on retrouve dans la construction de ses sets, aux accents solaires et nostalgiques de dolce vita.

https://www.instagram.com/mariezrh/

✺Olkan & La Vipère Rouge✺

c’est une histoire de famille, deux amis de longue date qui ont grandi ensemble dans le sud de la France. Leur musique, imprégnée de leurs influences méditerranéennes, a le sang chaud. Ils nous livrent un live techno instrumental, aussi coloré que rentre dedans dans lequel se croisent des instruments de la méditerranée à une voix qui peut être autant suave que sortie d’un loubard des années 90. Sur scène les deux partenaires ne cachent pas leurs influences parfois presque punk de leur « Basse Ville », leur quartier et aussi le titre de leur premier EP sorti le 10 novembre dernier, disponible vers toutes les plateformes.

Lien vers l’EP https://open.spotify.com/album/5cIoqeDCibM0MI4TLcze75…

Lien vers leur dernier clip

https://www.youtube.com/watch?v=Ucu_Ootd7Q4

https://www.instagram.com/olkan_vipere/

———————————————

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00