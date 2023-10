ZAATAR Coco Velten Marseille, 6 octobre 2023, Marseille.

ZAATAR Vendredi 6 octobre, 21h00 Coco Velten Entrée libre

Concert du groupe Zaatar !!!

Le concert sera précédé d’une rencontre Migreurop : Politiques migratoires et racisme anti-Noir·e·s au Maghreb

ZAATAR (Concert Live)

En arabe Zaatar signifie Thym. En #Algérie c’est la base de toutes les concoctions, le remède à tous les maux. Avec des influences musicales diverses, les musiciens de Zaatar chantent pour nous conter leur Histoire en chœurs. Leurs ingrédients sont les vibrations populaires et les rythmes traditionnels associés à des sonorités Rock, Raï, Chaoui et Diwan (Gnawa). Formé à #Marseille, ce groupe aux milles visages nous entraine du Sahara au pourtour méditerranéen. Ici, #Zaatar est un remède qui s’écoute et se danse à plusieurs, c’est aussi une invitation à la paix, la joie et aux réminiscences heureuses.

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

