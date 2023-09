Tifrid Maloya Coco Velten Marseille, 23 septembre 2023, Marseille.

Tifrid Maloya Samedi 23 septembre, 19h30 Coco Velten Entrée libre

Groupe de référence sur l’île de la Réunion, le groupe de Saint Benoit Tifrid maloya incarne la vivacité et le renouveau du maloya actuel ! Rendez-vous à 19h30 sur la scène de Coco Velten

Tifrid Maloya

Après avoir intégré son premier groupe de maloya

Zenfan dyr, formé par des jeunes du quartier, Tifrid

rejoins le groupe Urbain Philéas en 2011 où il a aussi

bien grandi dans son art mais aussi dans sa propre

vie.Depuis 2016, Tifrid a sauté le pas et a formé le

groupe Tifrid Maloya. Avec lui, 5 artistes, musiciens

tous aussi passionnés les uns des autres le suivent

dans son aventure. Tifrid Maloya est donc composé

de Tommy, Bertrand, Allan, Alci, Enzo et bien

évidement Tifrid.Ensemble Tifrid Maloya continuent

avec passion latransmission des valeurs du maloya à

travers leurmusique et aussi leur énergie.

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

