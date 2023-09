TENSE OF FOOLS Coco Velten Marseille, 22 septembre 2023, Marseille.

TENSE OF FOOLS Vendredi 22 septembre, 19h30 Coco Velten Entrée libre

TENSE OF FOOLS

Tense of fools c’est six musiciens qui s’unissent pour créer une musique psychédélique, planante et percussive, oscillant entre des mélodies douces et aquatiques, aux riffs lourds pleins de fuzz et de delay.

Leur musique s’adresse aux fans de Pink Floyd, Gong et King Crimson mais aussi King Gizzard, Kikagaku Moyo ou encore Radiohead.

Le groupe vous invite à entrer dans la transe et dans leur univers teinté de folie dont vous ne reviendrez pas indemne.

https://www.youtube.com/watch?v=POKhSYUO9eo

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

_____________________________________________________________

