Party en exil Coco Velten Marseille, 22 juillet 2023, Marseille.

Party en exil 22 et 23 juillet Coco Velten entrée gratuite sans inscription

Pour la deuxième édition de sa Party en Exil, l’aa-e Marseille investit l’îlot Velten.

De l’opéra à l’électro en passant par des déambulations sonores acoustiques et du rap, inspirations des Balkans, du Levant et d’Afrique de l’Ouest, les artistes de l’aa-e Marseille vous proposent une soirée musicale ponctuée de chorégraphies, de performances de danse, d’expositions et de projections de films d’animations.

Cette véritable création in situ s’inscrit dans la thématique actuelle de Coco Velten : le corps en mouvement.

La Party en Exil est une production de l’aa-e Marseille, en partenariat avec le Coco Velten, proposée dans le cadre de l’Eté culturel soutenu par le Ministère de la Culture et la ville de Marseille.

Programme

◇ De 18h30 à 20h00 : atelier de danse

Mila Chavez / Contempo-Urbain / Colombie

Cet atelier propose un temps d’exploration et de création de fragments chorégraphiques en s’appuyant sur le langage technique des différents styles de danse urbaine et de danse contemporaine de Colombie.

◇ De 20h30 à 22h30

• Projection en continu de films d’animation du collectif Animators Against War.

• Exposition de 5 artistes de l’atelier sur la thématique du dépassement, physique ou psychologique. Le dépassement, comme l’action de se dépasser, d’aller au-delà de ses limites, de ses possibilités. Lors de compétition sportive le dépassement est synonyme de maîtrise mais il peut aussi être associé à une perte de contrôle.

◇ De 20h30 à 00h30

• Ana Litomina / déambulation de guitare acoustique et chant / Russie

• Wadee Alkhouri / rap / Syrie

• Black Pepa (Mohamed Lamine Kaba) / rap / Guinée Conakry

• Nikita Rasskakov / clarinette + DJ / Russie

• Rostyslav Kriachun / accordéon et piano / Ukraine

• Odetta Imperiali / opéra / Ukraine

• Arsenii Mazhuga & Verhovski (Sergei Verkhovskyi) / DJ & rap / Russie & Ukraine

entrée gratuite

sans réservation

➝ bar et restauration sur place

Coco Velten – 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille

Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T18:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

2023-07-23T00:00:00+02:00 – 2023-07-23T00:30:00+02:00

©AA-E