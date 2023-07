Masterclasses de danse Coco Velten Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Masterclasses de danse Coco Velten Marseille, 18 juillet 2023, Marseille. Masterclasses de danse 18 – 22 juillet Coco Velten [Été culturel 2023]

Rendez-vous du 18 au 22 juillet, de 18h30 à 20h à l’Îlot Velten (Cocovelten) pour nos masterclasses de danse avec les artistes. 18/07 ➝ Wadee Alkhouri

19/07 ➝ Daouda Nganga

20/07 ➝ Tatiana Calderón

21/07 ➝ Tetiana Proskuriakova

22/07 ➝ Mila Chavez Retrouvez le programme complet de nos quartiers d’été à Paris et à Marseille sur bit.ly/3r5mAxm Coco Velten Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:30:00+02:00 – 2023-07-18T20:00:00+02:00

2023-07-22T18:30:00+02:00 – 2023-07-22T20:00:00+02:00 ©AA-E Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Coco Velten Adresse Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Coco Velten Marseille

Coco Velten Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/