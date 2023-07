Aphrodisiac Mini-Kiki Ball & DJ Set Coco Velten Marseille, 8 juillet 2023, Marseille.

Aphrodisiac Mini-Kiki Ball & DJ Set Samedi 8 juillet, 14h00 Coco Velten A partir de 5€

En collaboration avec Coco Velten et The Baobab Project, la troupe de la Vénus Noire pose ses valises pour une résidence au Coco Velten.

PART I – APHRODISIAC MINI-KIKI BALL

Ouverture des portes à 14h dans La Halle du Coco Velten, au deuxième étage.

Début du Ball à 14h30 – SHARP

Une lettre parfumée arrive chez vous. A l’intérieur vous y découvrez un message d’amour. La troupe du cabaret de la Vénus Noire vous invite à l’Aphrodisiac Kiki Ball le Samedi 8 Juillet.

Une seule règle, suivre les indications de ce poème pour pouvoir entrer dans la compétition de ball.

« C’est l’été à Marseille, il fait chaud.

Les déesses et les dieux de l’amour se réveillent.

Dans une sensualité entrelacée, montrez nous votre vision de l’amour.

Quelle est la couleur de votre amour ?

Racontez nous votre histoire avec votre effect (tenue). «

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

