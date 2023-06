Scène découverte #1: L1GO x DILOME x TOKAYO Coco Velten Marseille, 16 juin 2023, Marseille.

Scène découverte #1: L1GO x DILOME x TOKAYO Vendredi 16 juin, 19h00 Coco Velten Entrée libre

Les scènes découvertes, c’est la rencontre de jeunes artistes émergent.e.s, soutenu.e.s et entraîné.e.s par des associations et des structures de Belsunce

Après plusieurs semaines en résidence accompagné.e.s par Urban Prod, le Théâtre de l’œuvre et Le Contact club, les artistes L1GO , DILOME et TOKAYO se produiront sur la scène de Coco Velten, accompagné.e.s aux platines par le roi de la funk de Belsunce, DJ Sisyphe.

Venez profiter de la terrasse de Coco Velten, l’occasion de bien commencer le week-end !

:

A Coco Velten, nous avons l’habitude de favoriser les artistes émergent.e.s mais avec ce nouveau format, nous souhaitons aller plus loin. Une fois tous les deux mois, nous donnons carte blanche à des jeunes artistes de Belsunce et du centre ville de Marseille, qui ont souvent du mal à accéder aux scènes conventionnées.

Il s’agit d’une proposition de Coco Velten, en partenariat avec @urban__prod, le @theatreoeuvremarseille et le @contactclubmarseille.

Avec le soutien de la @prefet13 et la DRAC

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T22:00:00+02:00

