Musique Magique: LBA OFF // Agelena Armour, Roland Moog et Unpeupres Samedi 6 mai, 18h00 Coco Velten Entrée libre

Amateurices de soirée en plein air, de weird music, d’IDM, d’ambiance chill et bienveillante et de deep noise, cet événement est fait pour vous! Le bon air OFF nous accordent leur confiance et Coco Velten nous prêtent leur terrasse

De 18h à 23h et nous allons passer du bon temps!

Pour cet événement, notre ambition est de vous inviter à voyager trèèès loin tout en restant tranquillement à Marseille, nous vous proposons simplement de vous détendre à l’ombre des arbres sur la terrasse et de vous laisser bercer par les propositions sonores de nos amours Roland Moog, Unpeupress et Agelena Armour!

Cette soirée se passera sous l’étoile bienveillante de nos copaines du Bon air off et voici leur petits mots:

En attendant de pouvoir vibrer avec vous tous.tes à la fin mai, le Festival le Bon Air s’associe à plus d’une dizaine de lieux et partenaires aux valeurs fortes et engagées, afin de s’échauffer correctement avant le début des festivités. C’est tout un territoire fier de ses Artistes qui sera mis en avant à travers des programmations pluridisciplinaires et inclusives, souvent en jauges intimistes.

https://www.le-bon-air.com/

Quelques mots sur Agelena Armour:

Duo composé de _mass et Promenade Verticale, Agelena Armour épicera le chaudron magique avec des nappes distordues oscillantes. Ils ont appris l’art de l’ésotérisme

et des chants macabres auprès du druide au fond de la forêt pouvant faire rentrer n’importe quelle créature fantaisiste dans un tourbillon envoûteur, même les trolls.

Ne vous laissez pas emporter par leur noirceur, en creusant il est possible que vous puissiez trouver de l’élégance et de la poésie lyrique vous menant en introspection avec vous-même tandis que les murs deviendront de plus en plus moites.

https://soundcloud.com/agelenaarmour

https://www.instagram.com/agelena.a/

Quelques mots sur Roland Moog:

Entre tendresse radicale ambient et puissants kick, les synthsounds de Roland Moog modulent selon son environnement. Passioné.e de synthé, iel fabrique des sets comme des jeux d’équilibre décousus et sensibles, mélangent weird ambient, IDM et dreamy techno.

https://soundcloud.com/rolandmoog

Quelques mots sur Unpeupress:

Artiste vidéaste basé à Marseille, unpeupress s’épanouit dans les univers des CGI, des jeux vidéos et des animes. À la lisière de la techno, de l’hyperpop, des chiptunes, ses mix sont intrépides et saccadés. Sa palette d’influences est vaste : elle additionne autant de sonorités ambiantes mélodiques que breakbeat. Il assume un DJing amateur qui met à l’honneur une énergie emphatique et espiègle.

https://soundcloud.com/l8motiv

Infos cruciales et pratiques:

L’entrée sera gratuite!

Merci à @DashaChertanova pour l’illustration et à @LisonBobet pour le graphisme

16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

https://www.facebook.com/cocovelten

https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique

LBA OFF 2023 est une proposition du festival Le Bon Air en association avec Musique Magique

RESPECT & BIENVEILLANCE :

Tout comportement ou violence de nature discriminatoire est proscrit et répréhensible entraînant l’exclusion du site et des poursuites auprès des autorités compétentes. Montrons nous entraidant.e.s, responsables, respectueux.ses des équipes, artistes, professionnel.les, partenaires, intermittent.e.s et publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T18:00:00+02:00 – 2023-05-06T22:00:00+02:00

