MAYFLY + NARCISSE Coco Velten, 16 mars 2023, Marseille.

MAYFLY + NARCISSE Jeudi 16 mars, 17h00 Coco Velten

Dans un Parcours Chanson déjà bien fourni, nous avons souhaité vous rajouter une nouvelle étape, qui mettra à l’honneur la chanson québécoise

Le jeudi 16 mars, c’est à Coco Velten que Mayfly et Narcisse seront nous guider dans leurs univers pour un moment hors du temps

Venez vous échapper dans un lieu atypique de Marseille pour un moment remplit de mélodies sensuelles baignées dans une électro-pop avant-gardiste

Comme l’intégralité du Parcours Chanson, l’évènement est gratuit, il vous suffit de vous rendre sur place

Écouter Mayfly : https://www.youtube.com/watch?v=MzHT72V2SqQ

Écouter Narcisse : https://www.youtube.com/watch?v=fT6IYGnbxTg

️ Jeudi 16 Mars

Coco Velten (Marseille)

17h00 Mayfly

18h00 Narcisse

CONTACT & INFORMATIONS : contact@festival-avecletemps.com

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « MAYFLY », « cache_age »: 86400, « description »: « Download/Stream u2018HIDEAWAY Vol.Iu2019 – out now! https://mayfly.ffm.to/hideawayvoli?fbclid=IwAR3GVe8PMSCWkANPcl9uZUR_Z77WLDjYRhBbqh50TDoOKQ7E2ndIo3cghH8nnn#MayflyOfficial #Hideaway #MapeaubrulennnFOLLOW MAYFLY nhttps://www.mayflyofficial.comnhttps://www.instagram.com/mayfly_offi…nhttps://www.facebook.com/wearemayflynhttps://www.tiktok.com/@mayfly_officialnhttps://twitter.com/mayfly_official », « type »: « video », « title »: « Mayfly – Ma peau bru00fble (Official Audio) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/MzHT72V2SqQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=MzHT72V2SqQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCl-Mz4aMw3ulDYLOVxeqwow », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=MzHT72V2SqQ »}, {« data »: {« author »: « Narcisse », « cache_age »: 86400, « description »: « Avec nnLu00e9 AubinnInes Syrine AzaieznGarance ChartiernGabriel Cloutier-TremblaynFru00e9du00e9rique-Anne DesmaraisnPhilip Despru00e9snMichau00ebl LavoienMyriam LenfestynGabriel PaquetnJorie PedneaultnFru00e9du00e9rique PelletiernPierre-Olivier RousselnVincent RoynSarah Villeneuve-DesjardinsnnRu00e9alisation : Laurie FosternDirection de production : Laurie FosternAssistance u00e0 la production et ru00e9alisation : Paloma De MuyldernScu00e9nario : Laurie Foster & Paloma De MuyldernCamu00e9ra / Direction Photo / Montage : Agrume AgrumenChoru00e9graphie : Nelly PaquentinnCostumes / Maquillage / Coiffure : Delphine Gagnu00e9nAssistance aux costumes : Laurie Foster & u00c9glantine Maillynu00c9clairage : Emile BeaucheminnColorisation : Sam BillingtonnSon : Antoine BourquenGraphisme : Gabriel PaquetnArchives : Fu00e9lix DeconincknPhotographe de plateau : Thomas Boudreault-Cu00f4tu00e9 nnRu00e9alisu00e9 gru00e2ce au soutien de Premiu00e8re Ovation Quu00e9bec. », « type »: « video », « title »: « Narcisse – Marjorie (Vidu00e9oclip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fT6IYGnbxTg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fT6IYGnbxTg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCge7zIrborF_kv06tNHv1JA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=fT6IYGnbxTg »}, {« link »: « mailto:contact@festival-avecletemps.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T17:00:00+01:00 – 2023-03-16T19:00:00+01:00

2023-03-16T17:00:00+01:00 – 2023-03-16T19:00:00+01:00