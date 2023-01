Cyma + Fructose Father + Le Marais Coco Velten Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.cyma-music.com/music »}, {« link »: « https://fructosefather.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://besoinspremiers.bandcamp.com/album/le-marais »}] Le 17 Février, venez célébrer l’arrivée des bourgeons à Coco Velten avec de l’electro infusée de rock, reggae, funk…

On vous invite à une soirée psyché-pastorale avec un triple plateau maison! CYMA (groovy dreamy lofi) Marseille

https://www.cyma-music.com/music

FRUCTOSE FATHER(electro art rock) Marseille

https://fructosefather.bandcamp.com/

LE MARAIS (psychedelic dj set) Saint Etienne

https://besoinspremiers.bandcamp.com/album/le-marais (Début des concerts à 19h30, venez tôt et nombreux!)

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

