♫♫♫ Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Venez chiller et découvrir 3 artistes marseillais indépendants sur la scène de Coco Velten :

• Cy • [Electro Folk]

Bloom Bat [Neo soul]

GAMI [Rock Origamique]

Entrée Gratuite !

On vous attend nombreuxses !!!

———————————————

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

