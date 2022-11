ALTEROS x TWERKISTAN Coco Velten, 26 novembre 2022, Marseille.

ALTEROS x TWERKISTAN Samedi 26 novembre, 19h30 Coco Velten

Entrée libre

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rendez-vous à Coco Velten dans la salle des Archives pour un concert d’Alteros et dj set de Twerkistan !

Alteros

Alteros, c’est la rencontre entre des riffs et des rimes. Proposant une musique qui chevauche différents styles, sans frontières et sans limites, il puise ses principales influences dans le rap, la trap, le rock et le punk. Sur cette diversité mélodique se posent des textes tranchants et engagés, poétiques et enragés. Sa musique est militante, croit en l’émancipation humaine et en la justice sociale. Elle se dévoile entre mélancolie et espérance, colère et sourires, et se confond à son origine méditerranée : voyageuse, explosive, ouvrière et métissée.

Twerkistan

Avec les dj Habba Babba & Pakdjeen

Actif depuis 2017, Twerkistan rythme les soirées de Marseille à coup de rythmiques chaloupées. Cassages de bassins et brisages de nuques garantis !

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable



