SOIREE DE CLOTURE J’CRAINS DEGUN ! Vendredi 25 novembre, 18h30 Coco Velten

Entrée libre

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Soirée de clôture gratuite et ouverte à toustes de « J’crains dégun » – Parcours culturel dans le cadre de la journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Venez faire la fête, danser, applaudir et saupoudrer nos luttes de paillettes !!

Au programme

SCENE OUVERTE – 20h-21h30

Pierrette & ses Payettes, Amazion – Africa Fête

PERFORMANCE – 21h30-22h

Chorégraphie spéciale J’crains dégun – Compagnie Krasna

DJ SET – 22h-23h30

DJ DouceSoeur

Restauration cantine populaire à prix libre assurée par The Noble Kitchen, les cuisinières de la Cité des Flamands !

En prime : pluie de paillettes et maquillages assurés par le Bar à Paillettes, pour shiner jusqu’au bout de la nuit.. on vous attend déjà !

Informations pratiques

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable



