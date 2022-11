CAFÉ NOAILLES Coco Velten Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CAFÉ NOAILLES Coco Velten, 9 novembre 2022, Marseille. CAFÉ NOAILLES Mercredi 9 novembre, 18h00 Coco Velten ♫♫♫ Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Mercredi 9 Novembre

18h-22h

à l’occasion de la sortie du 5e numéro d’Un autre Monde :

REPAS PRIX LIBRE

à Coco Velten

16 rue Bernard du Bois

13001 Marseille

– Couscous

– Lecture de poèmes Kabyles par Omar Augustin

– Concert CAFÉ NOAILLES

sonorités maghrébines et d’Afrique du nord avec Jamel et Kader

– et autres surprises !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T18:00:00+01:00

2022-11-09T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Coco Velten Adresse 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville Coco Velten Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Coco Velten Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

CAFÉ NOAILLES Coco Velten 2022-11-09 was last modified: by CAFÉ NOAILLES Coco Velten Coco Velten 9 novembre 2022 Coco Velten Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône