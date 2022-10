10 ans du Tamis: Kèr Maloya // Pierrette et ses payettes Coco Velten Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://mensuel.framapad.org/p/REPAS-10ANS-TAMIS »}] >> 19h-20h : Kèr Maloya – chorale reprenant un répertoire de chants réunionnais et de l’Océan Indien. Cheffe de choeur : Sandra Richard.

>> 20h30 : Pierrette et ses payettes. Groupe de musique maloya, séga. Avec Sandra Richard, Sanae El Bajnouni, Kader Denednia et Samuel Foudrin. Pour ses 10 ans, l’association Le Tamis – Anthropologies coopératives propose une grande fête sous le signe de la Réunion ! Anthropologie, musique, écologie, chants et danses. La Réunion lé la !

Repas réunionnais :

Musicien et cuisinier, Samuel va nous régaler. Attention, il faut réserver !

Voici le lien de réservation : https://mensuel.framapad.org/p/REPAS-10ANS-TAMIS

Entrée libre et gratuite à la cantine de Coco Velten, 16 rue Bernard du Bois, 13001 Marseille

——————————————

Informations pratiques :

→ Entrée libre et gratuite

→ Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci !

Coco Velten c’est :

→ Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous

→ 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux

→ Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

