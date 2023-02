Sexe, regards & colonies Coco Velten, local 256 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sexe, regards & colonies 18 – 25 mars Coco Velten, local 256

Entrée libre

L'exposition Sexe, regards & colonies raconte comment, depuis le XVe siècle, les empires coloniaux en Europe ont inventé un « Autre » pour mieux le dominer.

Cette action se tient dans le cadre du Printemps de l'égalité 2023 organisé par Ancrages et s'inscrit dans le cadre du festival Les Babelsunciades porté par les partenaires associatifs de Belsunce et de Coco Velten.

L’exposition Sexe, regards & colonies raconte comment, depuis le XVe siècle, les empires coloniaux en Europe, au Japon et aux États-Unis ont inventé un « Autre » pour mieux le dominer, prendre possession de son corps et de son territoire. Elle révèle ainsi comment l’imaginaire occidental a été bercé par des représentations fantasmatiques des femmes et des hommes des Suds, à travers une multitude de supports. Quand ? Du 16 au 25 mars 2023 de 14h à 18h

Où ? Dans la salle des Archives de Coco Velten

16 rue Bernard du Bois, 13001, Marseille

Exposition gratuite en entrée libre. LES ATELIERS DE MEDIATION

Vous souhaitez faire découvrir cette exposition à vos publics ?

Réservez un créneau de visite avec notre médiatrice culturelle !

-Mercredi18 mars 14h-16h (public jeunes)

-Mercredi 22 mars 14h-16h (public jeunes)

-Samedi 25 mars 14h-16h (tous public)

Contact : mediation@ancrages.org / 07 67 98 82 09 Une exposition, créée par l’Association pour la Connaissance de l’Histoire de l’Afrique Contemporaine (ACHAC), soutenue par la DILCRAH, la Métropole dans le cadre du Contrat de ville et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

