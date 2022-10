Soirée Coco Swing #1 – Strollin’ Sardin’ Jazz Band Coco Swing Ballroom Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée Coco Swing #1 – Strollin’ Sardin’ Jazz Band Coco Swing Ballroom, 15 octobre 2022, Marseille. Soirée Coco Swing #1 – Strollin’ Sardin’ Jazz Band Samedi 15 octobre, 19h30 Coco Swing Ballroom

12 / 10€

♫♫♫ Coco Swing Ballroom 8′ rue Meschi 13005 Marseille 5e Arrondissement Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/cocosardin »}, {« link »: « http://www.cocoswingmarseille.com »}] C’est le retour de la Folie Swing et des bals avec concert au Coco Swing Ballroom ! Affûte ton Lindy Hop, aiguise ton Charleston, peaufine ton n’importe nawak… Et prépare-toi au lâcher-prise collectif ! LE STROLLIN’ SARDIN’ JAZZ BAND

Un orchestre quintofonik complètement stylé à faire buller la Méditerrannée ! Du Swing, du Blues, du Bop, du jazz des plus dansants du monde… BIERE & SARDINES

Le Coco Swing Crou te prépare des petits trucs de la mer (ou pas). Et les bières locales qui vont avec, bien sûr ! SCENE OUVERTE DANSES SWING

Tu veux préparer un show ? Seul, à deux ou à mille ? C’est l’occasion ! On ouvre le Showcase en plein milieu de la soirée. Tu vas briller ! BILLETTERIE

https://bit.ly/cocosardin

PRIX REDUIT pour les adhérent.es à Coco Swing Marseille

Pour adhérer bit.ly/salutcoco au Coco Swing Ballroom

8 rue Meschi 13005

19h30 ouverture des portes

20h30 Concert Strollin’ Sardin’ Jazz Band Carl Karoyan

Max Briard

Ngiah Duong

Matthew Bumgardner

Antoine Lucchini

__________________________

www.cocoswingmarseille.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T19:30:00+02:00

2022-10-15T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Coco Swing Ballroom Adresse 8' rue Meschi 13005 Marseille 5e Arrondissement Ville Marseille lieuville Coco Swing Ballroom Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Coco Swing Ballroom Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Soirée Coco Swing #1 – Strollin’ Sardin’ Jazz Band Coco Swing Ballroom 2022-10-15 was last modified: by Soirée Coco Swing #1 – Strollin’ Sardin’ Jazz Band Coco Swing Ballroom Coco Swing Ballroom 15 octobre 2022 Coco Swing Ballroom Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône