COCO MBASSI PROJECT Le Baiser Salé Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 21h30 à 23h00

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. payant Tarif web : 25 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 20 EUR

Découvrez l’univers musical doux,chaleureux et unique de Coco Mbassi!

Chanteuse à la voix douce et suave qui fusionne des influences africaines, jazz, soul, gospel, et des touches baroques et classiques, Coco Mbassi nous invite à un voyage musical universel. Empreinte d’amour, qui transcende les frontières culturelles, sa voix polyvalente a conquis des générations de fans à travers le monde : 30 ans de carrière, 4 albums, un single et un EP.

Au cours des années elle ne cesse de nous surprendre ! Productrice, traductrice, docteure en sociolinguistique, autrice, sidewoman de nombreux artistes aux influences diverses : Salif Keita, Aladji Touré ou encore Florent Pagny…La chanteuse et compositrice camerounaise a de multiples facettes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/coco-mbassi-project-19h30-21h301

