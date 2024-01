Coco en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, mardi 4 juin 2024.

Le mardi 04 juin 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Lucy Dacus, Alice Phoebe Lou & Lana Del Rey

COCO (22h00)

(Indie pop – New York, US)

Coco, le projet de Maia Friedman, Oliver Hill et Dan Molad, a commencé comme une sorte d’expérience : trois amis écrivant des chansons pour rien d’autre que le rituel de le faire. « Il y a une admiration et une confiance mutuelle entre nous », explique le groupe. Cela permet une mentalité de « première pensée, meilleure pensée ». Leurs histoires créatives individuelles, vastes et variées, notamment avec Dirty Projectors, Lucius et Pavo Pavo contribuent à l’émergence d’une grande sensibilité collective pour l’art de la chanson. Le premier album éponyme de Coco a été acclamé avec ferveur par les responsables du goût de NPR, BBC, SiriusXM et Spotify, entre autres. Le trio a joué en tête d’affiche dans des salles combles à New York, Los Angeles et Londres, a fait ses débuts dans un festival à End of the Road et a assuré la première partie de la tournée nationale de Kevin Morby.

Depuis, la vie s’est emballée pour les membres de Coco : Oliver s’est marié, Dan s’est fiancé, Maia a donné naissance à son premier enfant. Leur deuxième album, très attendu et sobrement intitulé « 2 », rend hommage à ces transformations. Sur le premier titre « Any Other Way », Coco médite sur le changement d’un point de vue global : La feuille et le corps, chacun en son temps, se transforment selon un calendrier, se transforment en un clin d’œil. Maia pose un luxuriant fond de guitares shoegaze ; Dan’s construit l’extase à partir d’une batterie downtempo ; Oliver remue un courant de lignes de basse en boucles hypnotiques. La chanson est un microcosme étonnant du génie spécifique de ce groupe : créer un espace pour que chaque personnalité puisse briller, sans l’ombre d’un excès ou d’une distraction.

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 4 Juin 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

