. payant 15€ Coco & Clair Clair est un duo originaire d’Atlanta composé de Taylor Nave (Coco) et de Claire Toothill (Clair Clair). Les deux jeunes femmes se rencontrent sur Twitter en 2012 et commencent peu après à enregistrer des chansons ensemble avec le groupe Awful Records d’Atlanta. Leur son est indubitablement influencé par le hip-hop et insuffle une nouvelle vie au genre de la bedroom pop lo-fi. Avec « Pretty » et « Crushcrushcrush », le duo sort deux très bons singles qui leur permettent de se faire connaître au-delà des frontières de leur ville. Suivront un album, un EP et toute une flopée de hits aux influences hip hop qui confirmeront leur statut de pop stars en devenir. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

