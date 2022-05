Coco Briaval 4tet Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Coco Briaval 4tet Roll'Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

2022-06-18 19:30:00

2022-06-18 19:30:00 – 2022-06-18 Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 Soirée jazz manouche avec les musiciens du Coco Briaval 4tet.



Gilbert Briaval, batterie, voix

Coco Briaval, guitare

Pascal Briaval, guitare

Samedi 18 juin, soirée jazz manouche au Roll'Studio avec Coco Briaval 4tet . http://www.rollstudio.fr/index.php?pages/Concert Soirée jazz manouche avec les musiciens du Coco Briaval 4tet.



Gilbert Briaval, batterie, voix

Coco Briaval, guitare

Pascal Briaval, guitare

Roll'Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

