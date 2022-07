Coco Briaval 4tet

Coco Briaval 4tet, 17 septembre 2022, . Coco Briaval 4tet



2022-09-17 19:30:00 19:30:00 – 2022-09-17 15 15 L’authenticité du Jazz Manouche.



Gilbert Briaval, batterie, vocal

Coco Briaval, guitare

Pascal Briaval, guitare

Zézé Briaval, saxs Rendez-vous samedi 17 septembre au Roll’Studio avec Coco Briaval 4tet. L’authenticité du Jazz Manouche.



Gilbert Briaval, batterie, vocal

Coco Briaval, guitare

Pascal Briaval, guitare

Zézé Briaval, saxs dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville