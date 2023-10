DJ AÏDA COCO BANDIT Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes DJ AÏDA COCO BANDIT Nantes, 25 novembre 2023, Nantes. DJ AÏDA Samedi 25 novembre, 20h00 COCO BANDIT Ses mix groove, hiphop, funk et surtout ensoleillés font partager son énergie incroyable.

Facebook COCO BANDIT 15 rue Crucy, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/p/Coco-Bandit-100092213400406/ [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100085656453488 »}] Bar à cocktails

Bar Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:45:00+01:00

