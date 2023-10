PAUL STEADY COCO BANDIT Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

PAUL STEADY Jeudi 23 novembre, 20h00 COCO BANDIT

Rocksteady time! Une musique jamaïcaine gorgée de soul et de soleil interprétée à la guitare sèche pour un concert intimiste.

COCO BANDIT 15 rue Crucy, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Bar à cocktails

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:45:00+01:00

Musique jamaïcaine