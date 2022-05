Cocktails party Dieffenbach-au-Val, 17 juin 2022, Dieffenbach-au-Val.

Cocktails party Dieffenbach-au-Val

2022-06-17 – 2022-06-17

Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

EUR La Distillerie Massenez vous invite à pousser les portes de l’Univers Cocktails Miss Massenez, à l’occasion de ses soirées « COCKTAILS PARTY » !

Partez à la découverte de ses meilleurs Eaux-de-vie, Crèmes & Liqueurs dans un moment de convivialité et d’évasion vers un savoureux voyage autour du monde :

– Vendredi 17 juin 2022 : la Dolce Vita by Massenez,

– Vendredi 26 août 2022 : la Latino Cocktails by Massenez.

A votre arrivée, découvrez la Distillerie Massenez à travers un parcours libre et bucolique au cœur du verger qui retrace plus de 150 ans d’histoire et de savoir-faire. Puis profitez de notre « espace lounge & champêtre CHIC », tout en dégustant nos nouveautés & nos délicieux cocktails réalisés par notre barman professionnel : Pierre BOUERI !

Le tout bien sûr dans une ambiance musicale et joyeuse, mais également gourmande avec différentes restaurations sur place.

+33 3 88 85 62 86

