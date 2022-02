Cocktails et Crémants de Bourgogne Lugny Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Saône-et-Loire

Cocktails et Crémants de Bourgogne Lugny, 3 mars 2022, Lugny. Cocktails et Crémants de Bourgogne Cave de Lugny 995 rue des charmes Lugny

2022-03-03 18:30:00 – 2022-03-03 20:30:00 Cave de Lugny 995 rue des charmes

Lugny Saône-et-Loire Lugny EUR 25 Vous aimez les bulles mais aussi les cocktails ? La Cave de Lugny vous propose une immersion dans l’univers du cocktail

avec un mixologue. Au cours de ce moment, vous aurez l’occasion de vous initier à l’art du cocktail et de réaliser des cocktails inédits avec nos Crémant de Bourgogne. magasins@cave-lugny.com +33 3 85 33 22 85 Vous aimez les bulles mais aussi les cocktails ? La Cave de Lugny vous propose une immersion dans l’univers du cocktail

avec un mixologue. Au cours de ce moment, vous aurez l’occasion de vous initier à l’art du cocktail et de réaliser des cocktails inédits avec nos Crémant de Bourgogne. Cave de Lugny 995 rue des charmes Lugny

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Lugny, Saône-et-Loire Autres Lieu Lugny Adresse Cave de Lugny 995 rue des charmes Ville Lugny lieuville Cave de Lugny 995 rue des charmes Lugny Departement Saône-et-Loire

Lugny Lugny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lugny/

Cocktails et Crémants de Bourgogne Lugny 2022-03-03 was last modified: by Cocktails et Crémants de Bourgogne Lugny Lugny 3 mars 2022 Lugny Saône-et-Loire

Lugny Saône-et-Loire