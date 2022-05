Cocktails d’oeuvres Musée des Ursulines Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Médiateurs d’un soir, les élèves du BTSA technico-commercial « Vins, bières et spiritueux » du lycée Lucie Aubrac de Davayé proposeront des dégustations en lien avec les œuvres exposées dans la section des paysagistes régionaux, dans le cadre du dispositif national « La classe, l’œuvre ». Ils seront dessinés par les élèves de l’Ecole municipale d’arts plastiques.

Accès libre sans inscription, dans la limite des places disponibles

