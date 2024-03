Cocktail Sensations-Croq’Vacances CAMPING DU PLAN D’EAU DE SAINT YRIEIX Saint-Yrieix-sur-Charente, dimanche 28 juillet 2024.

Cocktail Sensations-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet – 3 août CAMPING DU PLAN D’EAU DE SAINT YRIEIX 549

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T08:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T18:58:00+02:00

Tu es sportif(ve), attiré(e) par les activités nautiques et pressé(e) de te faire de nouveaux amis ?

Rejoins notre colonie de vacances située en Charente à St-Yrieix au bord d’un lac pour pratiquer une multitude d’activités riches et variées.

Durant ton séjour, l’équipe d’animation te proposera de nombreuses activités autour de la nature, du sport et de l’eau. Tu pourras notamment profiter d’un lac pour les baignades ainsi que de tous ses aménagements : terrain de volley-ball, terrain de football, équipements de sports et circuit training.

Tu pourras profiter au maximum d’activités encadrées par nos Moniteurs Brevetés d’État. Es-tu prêt à tester le paddle ou encore l’aquajump ? Une sortie au centre aquatique te sera proposée, au cours de laquelle tu pourras te détendre dans la piscine à vagues, la rivière artificielle, mais aussi profiter des toboggans et du plongeoir ! Ce n’est pas fini : une randonnée VTT sur un parcours ou en bord de lac t’est réservée. Tu partiras aussi visiter la ville d’Angoulême avec ses fresques de bandes dessinées.

Les animateurs ne manqueront pas de te proposer de nombreuses activités et veillées qu’ils auront euxmêmes concoctées. Nous sommes impatients de te retrouver cet été sur cette colonie de vacances pour te faire vivre une expérience incroyablement intense ! Si tu es impatient(e) de découvrir tout cela, n’hésite pas à nous rejoindre pour venir passer d’excellentes vacances en notre compagnie !

CAMPING DU PLAN D’EAU DE SAINT YRIEIX 1 rue du camping 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-cocktail-sensations_185.html »}]

Croq’ Vacances