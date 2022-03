Cocktail Recrutement à Paris : Carrefour Banque & Assurance recrute ! Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris, le mardi 29 mars à 18:30

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Carrefour Banque & Assurance recrutera ses futurs conseillers commerciaux en CDI lors de son Cocktail Recrutement le **29 mars** à **Paris** ! **30 postes en CDI** sont à pourvoir dans toute la région parisienne : Athis-Mons, Chambourcy, Les Ulis, Rambouillet, Saint-Brice-sous-Forêt, Villiers-en-Bière, Collégien, Créteil, Pontault-Combault, Sevran et Lieusaint. Pour participer, c’est juste ici : [[https://job.wiz.bi/oex4a](https://job.wiz.bi/oex4a)](https://job.wiz.bi/oex4a). L’inscription est gratuite et obligatoire. Attention, les places sont limitées alors ne perdez pas de temps. **Le principe** : un événement qui vous permet de rencontrer les recruteurs de Carrefour Banque dans une ambiance décontractée. Le lieu est dévoilé uniquement sur inscription, mais on peut déjà vous dire que c’est un endroit d’exception situé à Paris !

