Cocktail Party ! Huppy Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Somme

Cocktail Party ! Huppy, 18 février 2022, Huppy. Cocktail Party ! Huppy

2022-02-18 – 2022-02-18

Huppy Somme Huppy Somme Hauts-de-France C’est avec grand plaisir qu’on vous retrouve pour une soirée DJ animée par notre DJ : DJ TOFF Sonorisation !

Ambiance assurée, ça va être au top sur la piste ! On avait envie de vous faire plaisir, tous les cocktails sont à 5€ ! Comme d’habitude sur place, nos planches apéritives charcuterie, planche fromagère, croque monsieur maison , frites maison, et desserts maison ! Réservations conseillées si vous voulez être sûr d’avoir une place en salle. C’est avec grand plaisir qu’on vous retrouve pour une soirée DJ animée par notre DJ : DJ TOFF Sonorisation !

Ambiance assurée, ça va être au top sur la piste ! On avait envie de vous faire plaisir, tous les cocktails sont à 5€ ! Comme d’habitude sur place, nos planches apéritives charcuterie, planche fromagère, croque monsieur maison , frites maison, et desserts maison ! Réservations conseillées si vous voulez être sûr d’avoir une place en salle. lasourcehuppy@gmail.com +33 3 22 24 08 65 C’est avec grand plaisir qu’on vous retrouve pour une soirée DJ animée par notre DJ : DJ TOFF Sonorisation !

Ambiance assurée, ça va être au top sur la piste ! On avait envie de vous faire plaisir, tous les cocktails sont à 5€ ! Comme d’habitude sur place, nos planches apéritives charcuterie, planche fromagère, croque monsieur maison , frites maison, et desserts maison ! Réservations conseillées si vous voulez être sûr d’avoir une place en salle. POMART Christophe

Huppy

dernière mise à jour : 2022-02-03 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE LA BAIE DE SOMME SIM PicardieSIM Picardie

Détails Catégories d’évènement: Huppy, Somme Autres Lieu Huppy Adresse Ville Huppy lieuville Huppy Departement Somme

Huppy Huppy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huppy/

Cocktail Party ! Huppy 2022-02-18 was last modified: by Cocktail Party ! Huppy Huppy 18 février 2022 Huppy Somme

Huppy Somme