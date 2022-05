Cocktail “Mini Pouce” Camping les muriers Saint-Bauzille-de-Putois Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-Putois

Cocktail “Mini Pouce” Camping les muriers, 8 juillet 2022, Saint-Bauzille-de-Putois. Cocktail “Mini Pouce”

du vendredi 8 juillet au lundi 22 août à Camping les muriers

Ce séjour propose une formule te permettant de découvrir la vallée de l’Hérault en t’initiant aux activités de pleine nature. Tu auras l’occasion de grimper à la manière de « Spider-Man » les falaises du Thaurac (escalade), de participer à un tournoi de kayak-polo, de jouer les « Robin des Bois » lors d’une séance de tir à l’arc, de descendre la rivière en canoë ou de la suivre en VTT. Tu t’amuseras à faire le singe en accrobranche ou en via-ferrata et tu partiras explorer le centre de la Terre (spéléologie)… D’autres activités te permettront de découvrir les paysages typiques cévenols : randonnée, bivouac, jeux de plein air,… Des temps de détente et de repos viendront agrémenter ton séjour où le mot d’ordre sera baignade, farniente au soleil, excursion au marché de Ganges… Si tu es prêt à te surpasser, rejoins-nous vite.

Entrée libre, sur inscription

Multi activités sportives et de découverte Camping les muriers chemin des sauzedes Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T13:00:00 2022-07-08T16:00:00;2022-08-22T12:00:00 2022-08-22T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Bauzille-de-Putois Autres Lieu Camping les muriers Adresse chemin des sauzedes Ville Saint-Bauzille-de-Putois lieuville Camping les muriers Saint-Bauzille-de-Putois Departement Hérault

Camping les muriers Saint-Bauzille-de-Putois Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bauzille-de-putois/

Cocktail “Mini Pouce” Camping les muriers 2022-07-08 was last modified: by Cocktail “Mini Pouce” Camping les muriers Camping les muriers 8 juillet 2022 Camping les muriers Saint-Bauzille-de-Putois Saint-Bauzille-de-Putois

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault