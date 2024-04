COCKTAIL D’ACTIVITES – 6/11 ans le logis du pin La Martre, samedi 6 juillet 2024.

COCKTAIL D’ACTIVITES – 6/11 ans Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 7 – 13 juillet le logis du pin 665 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T00:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T23:59:00+02:00

Tu aimes bouger et découvrir un maximum d’activités. Ce séjour est fait pour toi !

PROGRAMME détaillé sur www.odelevasion.fr

TROTTINETTE ELECTRIQUE TOUT TERRAIN : tout en respectant l’environnement, tu vas évoluer sur des pistes naturelles, à travers les sentiers du Logis. Expérience unique ! (1 séance)

KART A PEDALE : balade à travers le Domaine du Logis… A chacun son rythme ! (1 séance)

BAIGNADE surveillée en rivière ! (1 séance)

NUIT INSOLITE: tu vas dormir dans des bulles transparentes sous un ciel étoilé ! Une nuit inoubliable !

BUBBLE FOOT : joue une partie de foot dans ta bulle gonflable ! Ambiance assurée ! (1 séance)

ARCHERY TAG : comme au paintball mais avec un arc et des embouts en mousse, défie tes adversaires ! (1 séance)

UNE MATINEE BRUCNH ET UN DINER A THEME

ACTIVITES TRADITIONNELLES DE COLO : veillées, grands jeux, chants, contes, boum du dernier soir…

NOUVEAUTE : PASS MULTI-ACTIVITES + 10 activités au choix.

C’est un pass proposant plusieurs activités où les enfants vont pouvoir choisir, en plus du thème de leur colo, des activités spécifiques, sportives, créatives et culturelles. Durant le séjour, chaque enfant a le choix entre plusieurs activités qui se déroulent toutes dans le domaine du Logis du Pin. Il compose lui-même son programme sur place en fonction de ses goûts et ses envies du moment !

Nos équipes vont animer ces activités et chaque enfant s’inscrit sur l’activité de son choix. Pour certains, ce choix sera spontané, ceux qui hésitent seront aidés et conseillés par nos animateurs.

Quelles sont les activités au choix ?

Mini-golf / Astronomie / Escape game / Atelier cirque / Water star (laser game avec pistolet à eau) / Géocaching (activités de plein air, chasse au trésor avec gps) / Parcours commando tous niveaux / Structures gonflables / Ventrigliss / Tir à l’arc / Atelier culinaire / Création et initiation Lance-pierre / Do it yourself (création d’un objet) / Sports émergents (jeux traditionnels sportifs) / Une séance Cinéma en plein air

Transport : les arrivées et départs des séjours s’effectuent en bus de tourisme jusqu’au centre de vacances de la Martre ou de Vars et auront lieux au départ de plusieurs villes du Var. Pour les activités prévues durant le séjour, en dehors des activités accessibles à pied ou à vélo, les déplacements se font en bus ou minibus.

Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 8 enfants.

Hébergement : selon la période, hébergement en tentes de 6 places avec lits (sauf pour les séjours 4/5 ans) ou dans le bâtiment ‘La Clairière’. Ce dernier comprend 104 couchages et se compose de chambres de 5 à 8 lits avec rangement et éclairage, sanitaires collectifs et douches individuelles. Des chambres animateurs/trices se trouvent à proximité pour encadrer les groupes d’enfants. Linge de lit fourni.

le logis du pin la martre La Martre 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494925985 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ODEL.FR »}] [{« link »: « http://www.odelevasion.fr »}]

vacances apprenantes colo apprenante

odel