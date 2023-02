COCK ROBIN SALLE MICHEL CARPENTIER, 20 mai 2023, HIRSON.

COCK ROBIN SALLE MICHEL CARPENTIER. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 11.8 à 21.8 euros.

COCK ROBIN, LE GROUPE STAR AMÉRICAIN, DÉBARQUE A HIRSON Peter Kingsbery grandit à Austin au Texas où il suit des études de musique classique. Il s’installe ensuite à Nashville où il y commence une carrière de musicien et d’auteur-compositeur. Au début des années 70, il occupe le poste de clavier pour Brenda Lee avec qui il tourne aux USA et au Japon. En 1982, il crée le groupe Cock Robin. Il enchaîne alors trois disques de platine grâce à sa superbe voix et un sens aigu de la composition et de l’arrangement. Six titres se classent dans le Top 50. En 2021, pour le Cock Robin voices tour, il réalise une version dans laquelle la voix de Peter Kingsbery et de Coralie Vuillemin, sa nouvelle chanteuse française, se mélangent à la perfection.

SALLE MICHEL CARPENTIER HIRSON Rue du Petit Taillis Aisne

